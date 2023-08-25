Без осадков и до +32°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 26 августа

В Киеве и Киевской области в субботу, 26 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 26 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 16-18°, днем 29-31°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +29°С…+31°С; Мироновка +30°С…+32°С; Фастов +29°С…+31°С; Яготин +28°С…+30°С; Барышевка +29°С…+31°С; Борисполь +29°С… +31°С.

В Укргидрометцентре уточнили, что до 27 августа включительно в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 26 августа погода в Киеве будет пасмурной, небо лишь ненадолго лишится облаков, но вечером они его снова затянут. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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