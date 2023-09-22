Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 сентября

В Киеве и Киевской области в субботу, 23 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 23 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью около 15°С, днем 26-28°С. Обратите внимание, 23-25 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Видео дня

В Укргидрометцентре добавили, что в течение следующих 5 суток Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, соответственно будет идти погода без осадков. Температурные показатели также существенно не изменятся и в дневные часы составят +24°С...27°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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