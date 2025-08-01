Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 августа

–В Киевской области в субботу, 2 августа, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 2 августа по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, днем в Киеве облака появятся на небе лишь только для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев утром в понедельник, 28 июля, накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

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