Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 июля

В Киеве и Киевской области в среду, 31 июля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 31 июля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем около 25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 31 июля днем в Киеве на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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