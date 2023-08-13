Без осадков и до +27°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 13 августа

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 13 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 13 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем около 25°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +24°С…+26°С; Мироновка +24°С…+26°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +24°С…+26°С; Борисполь +24°С…+26°С.

В Укргидрометцентре добавили, что с воскресенья, 13 августа, начнет расти атмосферное давление, за счет распространения антициклона с запада, и соответственно ожидаем погоду без осадков и повышения температурных показателей.

Согласно информации портала Sinoptik, 13 августа в Киеве ясная погода ожидается вечером, а днем ненадолго небо могут затянуть тучи. Без осадков.

Напомним, в Киеве ночью на воскресенье, 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд - +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!