Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 августа

В Киеве и Киевской области во вторник, 8 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 8 августа. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Добавим, что, согласно информации портала Sinoptik, 8 августа облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве в ночь на воскресенье, 6 августа, синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2°С. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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