Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 июля

В Киевской области в четверг, 31 июля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 31 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 24-26°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев утром в понедельник, 28 июля, накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

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