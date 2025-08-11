Без осадков и до +25°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 11 августа

В Киевской области в понедельник, 11 июля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 11 августа по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в области днем 20-25°С, в Киеве 22-24°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +21°С... +23°С; Мироновка +22°С... +24°С; Фастов +21°С... +23°С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +22°С... +24°С; Борисполь +21°С... +23°С и Вышгород +21°С... +23°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, днем и вечером небо в Киеве будет безоблачным, и ничто больше не будет напоминать о пасмурном утре. Ночью был дождь, однако он закончился еще до утра. Больше осадков в этот день не предвидится.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

