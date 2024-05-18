Без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 мая

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 19 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 19 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 7-12°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +20°С…+22°С; Барышевка +20°С…+22°С; Борисполь +21°С…+23°С.

Кроме того, 18-20 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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