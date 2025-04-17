Без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 апреля

В Киевской области в пятницу, 18 апреля, переменная облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 18 апреля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 7-12°С; днем 19-24°С; в Киеве ночью 10-12°С; днем 21-23°С", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 18 апреля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025-го стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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