Без осадков и до -21°С ночью: прогноз погоды по Киевской области на 23 февраля

В Киевской области в воскресенье, 23 февраля, небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Столбики термометров в регионе ночью максимально опустятся до -21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 23 февраля по территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 13-18°С, местами 21°С мороза; днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 13-15°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка 0°С…-2°С; Фастов 0°С…-2°С; Яготин -5°С... -3°С; Барышевка -5°С… -3°С; Борисполь -4°С... -2°С и Вышгород -4°С... -2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 февраля в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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