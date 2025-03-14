Без осадков и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 марта

В Киевской области в пятницу, 14 марта, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 14 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура 13-18°С, в Киеве 14-16°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 марта в Киеве небо почти все время будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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