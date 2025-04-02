Без осадков и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 апреля

В Киевской области в четверг, 3 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 3 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью возможен дождь. Утром он стихнет, но в этот день осадки не начнутся.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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