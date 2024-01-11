Без осадков и до -13°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 января

В Киеве и Киевской области в пятницу, 12 января, днем без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 12 января по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура по области ночью и днем 8-13°С мороза; в Киеве ночью и днем около 10°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 января в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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