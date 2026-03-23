Без осадков и до +13°С днем: подробный прогноз погоды по Киевской области на 23 марта
В Киевской области в понедельник, 23 марта, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Что рассказали синоптики
"Прогноз погоды на 23 марта по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 8-13°С тепла; в Киеве днем 10-12°С тепла", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви днем +10°С... +12°С; Мироновка +9°С... +11°С; Фастов +10°С... +12°С; Яготин +10°С... +12°С; Барышевка +10°С... +12°С; Борисполь +10°С... +12°С и Вышгород +9°С... +11°С.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день, а вечером небо прояснится. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.
Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.
