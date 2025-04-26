Без осадков и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 апреля
В Киевской области в воскресенье, 27 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
"Прогноз погоды на сутки 27 апреля на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозка 0-5°С, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-2°С; днем 10-12°С тепла", – говорится в сообщении.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 апреля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.
Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.
Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.
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