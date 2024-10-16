Без осадков и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 октября

В Киеве и Киевской области в четверг, 17 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 17 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем около 10°С", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 17 октября утром в Киеве небо будет находиться в плену облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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