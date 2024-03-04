Без осадков и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 4 февраля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 4 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области днем 5-10°С тепла; в Киеве днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +8°С…+10°С; Мироновка +7°С…+9°С; Фастов +7°С…+9°С; Яготин +7°С…+9°С; Барышевка +7°С…+9°С; Борисполь +7°С…+9°С.

Напомним, в Киеве и Бориспольском районе столичного региона до 5 марта включаются резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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