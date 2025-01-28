Без осадков и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 января

В Киевской области в среду, 29 января, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Днем сохранится плюсовая температура, ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 29 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 5-10°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 января в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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