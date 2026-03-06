Без осадков и больше тепла: прогноз погоды в Киеве и области на ближайшие пять суток

Согласно прогнозу синоптиков, в столице и Киевской области 7-11 марта осадков ожидать не стоит. Температура воздуха днем будет постепенно расти.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Дыхание весны в регионе ощущается все больше.

Что рассказали синоптики

"7-11 марта на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем оптимистический характер погоды", – говорится в сообщении

Как отметили в Укргидрометцентре, осадков в течение следующего периода ожидать не стоит. Погоду будет предопределять антициклон – воздушный вихрь с самым высоким давлением в центре, который, как правило, обеспечивает прояснения и слабый ветер переменных направлений.

Поскольку над нашей территорией еще находится прохладный воздух, то ночью 7-09 марта можно ожидать слабый мороз, в дальнейшем с переходом к небольшому плюсу. А днем приятное весеннее дыхание будет более ощутимым, особенно 10-11 марта, когда антициклон будет отступать на восток, открывая путь теплому воздуху с юго-запада, откуда в Киев и область и приходит весна.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!