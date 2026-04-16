Без осадков днем и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 апреля

В Киевской области в пятницу, 17 апреля, облачно с прояснениями, днем синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 17 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. По области ночью 3-8°С тепла; днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

