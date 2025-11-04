Без осадков днем и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 ноября

В Киевской области в среду, 5 ноября, облачно с прояснениями, днем синоптики не прогнозируют осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 5 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится, и больше в этот день осадков не предвидится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

