Без небоскребов и пробок: как выглядел Киев 1950-х годов на картинах украинского художника. Фото

Заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

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Старые фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Город Кия". Можно увидеть, какой была столица около 70 лет назад.

"Загляните в Киев без небоскребов и безумного трафика – только каштановое цветение и покой 1950-х годов. Именно такие пейзажи воспроизвел в своих работах Александр Хвостенко-Хвостов", – говорится в сообщении.

Александр Хвостенко-Хвостов – украинский и советский художник, театральный декоратор, один из основателей украинской сценографии. Народный художник УССР.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она являла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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