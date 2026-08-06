Без матери остались двое детей: в результате удара по железнодорожной станции под Киевом Россия убила 39-летнюю женщину. Фото

В результате ракетного обстрела со стороны РФ на железнодорожной станции "Квитневый" 5 августа погибла жительница Макеевской общины Вита Горкавенко. Без матери остались двое детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Макеевской сельской территориальной общины. Вечная память жертве российского террора.

Болезненная утрата

"В связи с трагической гибелью жительницы Макеевской общины в результате ракетного обстрела, произошедшего 5 августа 2026 года на железнодорожной станции Квитневое, в общине объявлены дни траура. С глубокой скорбью сообщаем, что в результате вражеской атаки погибла Горкавенко Вита Николаевна, 9 августа 1986 года рождения", – говорится в сообщении.

Жительница столичного региона окончила Степовохуторскую среднюю школу в 2003 году, а затем училась в Нежинском профессиональном лицее быта и сервиса, где получила профессию повара-кондитера. Работала на различных предприятиях района и Киева – в последнее время на складе в селе Квитневое.

Проживала в селе Степовые Хутора вместе с родителями. Была любящей матерью двоих детей – дочери Анастасии (2009 года рождения) и сына Александра (2013 года рождения).

"В скорби остались мать Валентина Владимировна, отец Николай Алексеевич, дети, родные, близкие, друзья и все, кто знал Виту Николаевну. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшей. Разделяем вашу невыразимую боль и скорбим вместе с вами. Светлая память о Вите Николаевне навсегда останется в сердцах тех, кто её знал", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетного удара РФ в ночь на 5 августа в Броварском районе погибли восемь человек. Они ждали поезд на станции "Квитневый", который задержался.

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