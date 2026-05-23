Без дождей и жары: прогноз погоды по Киеву и области на следующие пять суток

В Киевской области, согласно прогнозу синоптиков, следующие пять суток ожидается комфортная температура воздуха благодаря свежему воздуху с Балтики. В день столбики термометров будут показывать 20-24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Дожди в регионе ожидаются только в середине рабочей недели.

Что рассказали синоптики

"На смену жаре в Киевскую область направляется свежий воздух с Балтики и в следующие четверо суток в поле повышенного давления осадков не предвидим", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, ночные минимумы температуры воздуха снизятся до 12-14°С, а дневные максимумы будут находиться в комфортных пределах 20-24°С.

В Укргидрометцентре уточнили, что в среду, 27 мая, и далее возможно распространение холодного воздуха из районов Белого моря, которое обусловит дождливую и ветреную погоду с низкими температурами, как для этой поры.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

