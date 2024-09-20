Арбузные уикенды в Киевском зоопарке: вкусной ягодой будут лакомиться жители копытного ряда. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются арбузные уикенды. В эти выходные вкусной ягодой будут лакомиться жители копытного ряда.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"В Киевзоо продолжается сезон арбузных уикендов! Кормление животных сезонными фруктами и овощами наблюдается во всех зоопарках мира. И это не просто развлечения, а часть важной профессиональной работы – обогащение среды. Чтобы каждому животному создать условия, приближенные к природным – с разными запахами, звуками, новыми предметами, интересными игрушками и разнообразными кормами", – рассказали в пресс-службе.

За сентябрь животные съедают до 1 т сочных арбузов. И это очень нравится жителям зоопарка и приводит в восторг наших посетителей. Ведь в определенное время они могут подойти к вольеру и увидеть интересную часть сложного процесса обогащения среды для животных в зоопарке.

На этой неделе арбузный уикенд будет проходить у альпак, бизонов, зубров, лошадей Пржевальского и верблюдов. Показательные кормления 21-22 сентября состоятся:

12:00 – Альпаки;

12:10 – Бизоны;

12:20 – Зубры;

12:30 – Лошади Пржевальского;

12:40 – Верблюды.

"Копытный ряд, вольеры находятся рядом. Приходите увидеть!", – пригласили в зоопарке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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