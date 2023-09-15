Арбузные уикенды в Киевском зоопарке: на выходных ягодой будут лакомиться жители Медвежьего континента. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются арбузные уикенды, во время которых животные лакомятся вкусной ягодой. В эти выходные показательные кормления состоятся в вольерах енотов, носух и медведей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Стать свидетелем действия и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киевзоо продолжаются арбузные уикенды. На этой неделе сочными арбузами лакомятся жители нашего Медвежьего континента", – рассказали в зоопарке.

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Показательные кормления 16-17 сентября состоятся:

10:30 – бурые медведи Потап и Настя;

11:00 – тянь-шанская медведица Чудо;

11:30 – еноты;

12:00 – носухи;

13:00 – уссурийские белогрудые медведи Бэби и Бери.

"Для вас это приятные впечатления и интересный досуг, а для животных – это не просто вкус, а часть важной программы по обогащению среды. Именно эта программа развивает естественные способности и инстинкты животных в условиях зоологических парков. А благополучие животных для нас всегда на первых местах. Ждем в гости!" – резюмировали в Киевзоо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке создали специальный летний дом для молодых каракалов. Четвероногих, пострадавших от бесчеловечной жестокости, в конце августа 2022 года передали полицейские.

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