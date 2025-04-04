Аллея памяти погибших студентов появилась в университете Шевченко: 'непокоренная полегла часть души украинцев, филологов...'. Фото

В Киеве торжественно открыли аллею памяти студентов, выпускников, работников института, погибших в российско-украинской войне. Пятеро из них – из института филологии.

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Об этом сообщили в пресс-службе КНУ имени Тараса Шевченко. Вечная память и слава Героям!

"Во дворике Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко появилась аллея памяти студентов, выпускников, работников УНИ филологии, погибших в российско-украинской войне. Ее открыли 31 марта 2025 к традиционному Дню филолога КНУ, который отмечают 29 марта", – говорится в сообщении.

Фотографии этих работников и студентов теперь можно увидеть на Аллее памяти, созданной во внутреннем дворе института на бульваре Тараса Шевченко. Это Святослав Горбенко, Денис Антипов, Андрей Лисяк, Владимир Мукан, Игорь Воеводин, Анастасия Марьянчук, Тарас Илья.

"Примечательно, что отныне часть души и непокоренного украинского духа наших павших Героев-филологов находится в одной плоскости с вербой Тараса. То, что Шевченко привез на Кос-Арал из Украины и вырос посреди камней и степи как символ его непокоренной души. И именно в нашем дворике в 2014 году, когда началась российско-украинская война, мы посадили побег той вербы Тараса. Наши защитники языков и ива... Это непокоренная павшая часть души украинцев, филологов", – сказал директор ННИФ Григорий Семенюк.

Он добавил, что имена Героев известны всем учащимся и работающим в Институте. По состоянию на 31 марта в российско-украинской войне университет потерял 19 студентов и курсантов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Броваров Киевской области, старший солдат Руслан Костенко. Сердце храброго защитника Украины остановилось 27 марта.

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