'80% во всех дронах – это связь': в Киеве в КПИ открыли новую специализированную лабораторию для подготовки инженеров будущего. Подробности, фото и видео

Украинская компания SkyFall, являющаяся производителем тяжелого ночного бомбера "Vampire", который оккупанты прозвали "Баба яга", в сотрудничестве с КПИ открыла новую лабораторию сигналов и процессов в радиотехнике. Учебный центр по подготовке инженеров будущего будет работать на базе радиотехнического факультета вуза.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Здесь студенты, в частности, будут овладевать работой с генераторами сигналов.

Украинская miltech-компания SkyFall в сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского открыла новую лабораторию сигналов и процессов в радиотехнике. Этот учебный центр будет работать на базе радиотехнического факультета и будет носить название ученого Владимира Огиевского.

Здесь студенты будут овладевать работой с генераторами сигналов, анализаторами спектра и осциллографами.

"Мы вместе с партнерами из SkyFall вложили более 1,5 млн грн в ремонт и оборудование. Сделали полностью ремонт в этой лаборатории – даже залили бетон, заменили окна, места для обучения. Мы приурочили открытие лаборатории к 95-летию радиотехнического факультета", – рассказал декан факультета РТФ Сергей Мартынюк.

В лаборонатории также представлены бесплотники компании SkyFall – это тяжелый ночной бомбер "Vampire", который российские оккупанты прозвали ''Баба яга''. БПЛА может лететь на расстояние 15 километров и нести вес 15 килограммов. Также здесь представлены FVP-дроны Strike, которые сейчас широко используются в Силах беспилотных систем ВСУ.

"Когда мы создавали компанию, нас было 5 человек. Это было полтора года тому назад. Сейчас нас работает 2000 человек, то есть за полтора года можно вырасти с пяти до полутора тысяч. Мы с нами сами все красили, сами все моделировали, программировали, производили", – рассказал технический директор SkyFall.

В компании добавили, что готовы брать на работу студентов, а вклад в лабораторию дает возможность изучить для себя специалистов.

"Из практики могу сказать – 80% во всех дронах – это связь. Поэтому такие лаборатории крайне необходимы, чтобы будущие радиоинженеры понимают на практике, как это работает", – пояснил представитель компании.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают инновации в беспилотных операциях, чтобы сохранить свое технологическое превосходство над Россией и добиться эффективности на поле боя. Детали не будут раскрывать подольше, чтобы сохранить эту инициативу и не дать оккупантам создать свои аналоги.

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