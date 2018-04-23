Гавайи хотят запретить солнцезащитные кремы

На пляжах Гавайских островов хотят запретить пользоваться солнцезащитными кремами. Такой законопроект обсуждают американские экологи и конгрессмены.

Причиной является то, что ежедневно в воду попадает более 200 литров крема от загара. Это разрушает коралловые рифы.

Поэтому Гавайи могут войти в историю как первый штат, который запретил солнцезащитные кремы с опасными веществами. Исключение может быть сделано только для тех случаев, когда использование таких средств необходимо по медицинским показаниям.