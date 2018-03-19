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Прем'єр-ліга: відомі результати 24-го туру
19 марта 2018, 09:45
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Відбулися поєдинки чергового туру чемпіонату України з футболу, але без скандалів не обійшлося.
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