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Прем'єр-ліга: відомі результати 24-го туру

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Відбулися поєдинки чергового туру чемпіонату України з футболу, але без скандалів не обійшлося.

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