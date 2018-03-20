На Кремль ТВ Украину упрекнули в небратском отношении к России 330

Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров заявил, что украинцы придумали миф о злодейской России и гибридной войне и, ориентируясь на него, сделали отношения соседних стран небратскими.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что после смены власти в Киеве эта ситуация исправится, ведь Российская Федерация и Украина навсегда останутся славянскими странами, близкими друг другу. Такую пропагандистскую речь он озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".