МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

На прикладі Саакашвілі: в Україні пояснили інтерес Кремля до Зеленського

2.3тЧитати матеріал російською

Росія приділяє велику увагу перемозі шоумена Володимира Зеленського у першому турі виборів президента України, оскільки звикла "висміювати демократичні процеси".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Тарас Семенюк, коментуючи підсумки голосування в Україні.

"У Росії стратегічна мета — висміювати будь-які демократичні процеси, які відбуваються в Україні", — заявив Семенюк.

Експерт навів приклад з призначенням главою Одеської області Міхеїла Саакашвілі: "Згадаймо кейс Саакашвілі. Його призначили губернатором, була реакція — "клоунада в Одесі почалася". Пішло-поїхало, всі кремлівські канали висміювали рішення президента, Росія подавала це як якусь"зраду", поразку, глузування".

Новини
''Україна буде проросійською'': зірковий соратник терористів "ДНР" оцінив ситуацію із Зеленським

Також Семенюк зазначив, що з політичної точки зору шоумен може бути вигідний Кремлю.

"Зеленський не має досвіду в політиці. Вони вже будують певні сценарії, як можна з ним вести переговори, як Путін може ним маніпулювати, виторговувати певні преференції", — заявив він.

"Їх лякають українські політики з досвідом. Вони абсолютно чітко сказали, що не будуть спілкуватися і вести переговори з чинною владою", — додав міжнародник.

На прикладі Саакашвілі: в Україні пояснили інтерес Кремля до Зеленського

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомі прихильники терористів "Л/ДНР", російський режисер Іван Охлобистін і актор Михайло Пореченков записали провокаційне відео, в якому підтримали Зеленського. У відповідь кандидат у президентом назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
10
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки