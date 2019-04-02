На прикладі Саакашвілі: в Україні пояснили інтерес Кремля до Зеленського

Росія приділяє велику увагу перемозі шоумена Володимира Зеленського у першому турі виборів президента України, оскільки звикла "висміювати демократичні процеси".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Тарас Семенюк, коментуючи підсумки голосування в Україні.

"У Росії стратегічна мета — висміювати будь-які демократичні процеси, які відбуваються в Україні", — заявив Семенюк.

Експерт навів приклад з призначенням главою Одеської області Міхеїла Саакашвілі: "Згадаймо кейс Саакашвілі. Його призначили губернатором, була реакція — "клоунада в Одесі почалася". Пішло-поїхало, всі кремлівські канали висміювали рішення президента, Росія подавала це як якусь"зраду", поразку, глузування".

Також Семенюк зазначив, що з політичної точки зору шоумен може бути вигідний Кремлю.

"Зеленський не має досвіду в політиці. Вони вже будують певні сценарії, як можна з ним вести переговори, як Путін може ним маніпулювати, виторговувати певні преференції", — заявив він.

"Їх лякають українські політики з досвідом. Вони абсолютно чітко сказали, що не будуть спілкуватися і вести переговори з чинною владою", — додав міжнародник.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомі прихильники терористів "Л/ДНР", російський режисер Іван Охлобистін і актор Михайло Пореченков записали провокаційне відео, в якому підтримали Зеленського. У відповідь кандидат у президентом назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

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