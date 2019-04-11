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Мікс: у Зеленського запропонували новий формат дебатів із Порошенком

11.1тЧитати матеріал російською

У команді кандидата у президенти України Володимира Зеленського заявили, що розглядають варіант проведення дебатів із Петром Порошенком у форматі телемосту зі студії Національної суспільної телерадіокомпанії та НСК "Олімпійський".

Про це заявив 11 квітня голова виборчого штабу Зеленського Іван Баканов, повідомляє "Прямий". Із представниками штабу Зеленського зв'язався також OBOZREVATEL і отримав підтвердження цієї інформації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він (Баканов. — Ред.) дійсно говорив про те, що якщо Петро Порошенко не приїде на стадіон, то можливий телеміст", — сказала представник прес-служби Ірина Побєдоносцева.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Олексійович буде на Суспільному, а ми будемо на НСК "Олімпійський". Будь ласка, можна з'єднати картинки і продебатувати одне з одним у прямому ефірі", — зазначив Баканов.

Він також наголосив, що дебати у студії — це "пережиток радянського минулого", а на стадіоні "відкритіша атмосфера".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Это уже просто смешно. Виртуальный "президент", который жутко боится встретиться лицом к лицу. За спиной которого вполне реальный Беня со сворой своих жадных дружков полностью разграбят страну.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Вова, да будь ты мужиком, в конце то концов...а то у тебя как не х...короткий, так рубаха длинная)))..."инициативный" президент нам светит))
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Капшук Олег
Капшук Олег
Наркоман Зеля ничего не сделал для Украины, ничего не обещал, ничего не должен народу (по его славам) , зато нравиться нашим врагам расиянцам и Пуйлу – сцикло.
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7
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Капшук Олег, ..."Храбрец"! ...Покажи свой "портрет"!
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