Мікс: у Зеленського запропонували новий формат дебатів із Порошенком

У команді кандидата у президенти України Володимира Зеленського заявили, що розглядають варіант проведення дебатів із Петром Порошенком у форматі телемосту зі студії Національної суспільної телерадіокомпанії та НСК "Олімпійський".
Про це заявив 11 квітня голова виборчого штабу Зеленського Іван Баканов, повідомляє "Прямий". Із представниками штабу Зеленського зв'язався також OBOZREVATEL і отримав підтвердження цієї інформації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Він (Баканов. — Ред.) дійсно говорив про те, що якщо Петро Порошенко не приїде на стадіон, то можливий телеміст", — сказала представник прес-служби Ірина Побєдоносцева.
Володимир Зеленський
"Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Олексійович буде на Суспільному, а ми будемо на НСК "Олімпійський". Будь ласка, можна з'єднати картинки і продебатувати одне з одним у прямому ефірі", — зазначив Баканов.
Він також наголосив, що дебати у студії — це "пережиток радянського минулого", а на стадіоні "відкритіша атмосфера".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Вірогідність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.
Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський — на 19 квітня.
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