Мікс: у Зеленського запропонували новий формат дебатів із Порошенком

У команді кандидата у президенти України Володимира Зеленського заявили, що розглядають варіант проведення дебатів із Петром Порошенком у форматі телемосту зі студії Національної суспільної телерадіокомпанії та НСК "Олімпійський".

Про це заявив 11 квітня голова виборчого штабу Зеленського Іван Баканов, повідомляє "Прямий". Із представниками штабу Зеленського зв'язався також OBOZREVATEL і отримав підтвердження цієї інформації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він (Баканов. — Ред.) дійсно говорив про те, що якщо Петро Порошенко не приїде на стадіон, то можливий телеміст", — сказала представник прес-служби Ірина Побєдоносцева.

Володимир Зеленський

"Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Олексійович буде на Суспільному, а ми будемо на НСК "Олімпійський". Будь ласка, можна з'єднати картинки і продебатувати одне з одним у прямому ефірі", — зазначив Баканов.

Він також наголосив, що дебати у студії — це "пережиток радянського минулого", а на стадіоні "відкритіша атмосфера".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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