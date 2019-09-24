Фінансове питання: в Японії електрокари вперше обійшли звичайні авто

Власники електромобілів в Японії повідомили, що більш задоволені економічними показниками своїх авто, ніж володарі машин з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Про це повідомляє профільний портал Cars Ecology News. Автори матеріалу посилаються на дослідження агентства JD Power по японському ринку JD Power 2019 Japan Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL).

whyy.org

Варто відзначити, що соціологи під час проведення дослідження спиралися не на об'єктивні показники авто, а на суб'єктивну думку автомобілістів, тобто оцінювалась не економічність, як характеристика, а задоволеність економічністю.

Автори дослідження з'ясовували відчуття від запасу ходу між заправками/зарядками і оцінку витрат палива/енергії.

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По першому параметру електрокари показали невелике відставання від бензинових авто, однак по параметру витрат впевнено обійшли машини з ДВС (6,75 бала проти 6,26).

Загальний індекс економічності для електромобілів в дослідженні JD Power склав 644 бали з 1000 можливих, що дозволило зробити висновок - власники електрокарів оцінюють свої авто, як більш ефективні щодо машин з бензиновими і дизельними моторами.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Україна з часом може увійти в ТОП країн по електрокарам.

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