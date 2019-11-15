BMW розкрила інформацію про перше електричне купе: дата виходу і характеристики

Компанія BMW офіційно розкрила параметри електричного купе моделі i4, яке орієнтовно з'явиться у продажу після 2021 року.

Про це повідомляє CNET. Видання також зазначає, що вироблятимуть електрокар у Німеччині.

Електрокар BMW i4 cnet.com

Серійний BMW i4 на виході отримає трансмісію BMW EV з потужністю близько 530 к.с. (390 кВт). Як джерело живлення використовуватиметься батарея на 80 кВт/годин, що дозволить забезпечити запас ходу до 627 км і прискорення до 100 км/год за 4 секунди.

Електрокар BMW i4 cnet.com

Електрокар BMW i4 cnet.com

Видання зазначає, що в майбутньому можна буде очікувати на появу молодшої комплектації з акумулятором на 60 кВт/год. Однак у будь-якому разі BMW i4 отримає новітні батареї п'ятого покоління.

Електрокар BMW i4 cnet.com

Електрокар BMW i4 cnet.com

Електрокар BMW i4 cnet.com

Також електромобіль отримає можливість швидкої зарядки від станцій на 150 кВт, що дозволить "заправляти" батарею до 80% всього за 35 хвилин. За 6 хвилин автомобіль здатний поповнити заряд на 100 км.

Електрокар BMW i4 cnet.com

Електрокар BMW i4 cnet.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія BMW вивела на тести новий електричний кросовер. Основою для моделі послужив торішній концепт BMW iNEXT.

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