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19 вересня • оновлено в 14:11
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/ Зелена енергія та новини екології

Мобільна та екологічна: під Львовом побудують унікальну мікро ГЕС

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Компанія "Вотерструм" бажає побудувати на річці Дністр біля села Липиці у Львівській області мікрогідроелектростанцію потужністю 200 кВт.

Про це повідомляє видання "Високий замок", яке уточнює, що концепція проекту була прийнята з огляду на побажання еко-активистів.

Макет мікрогідроелектростанції на річці Дністр

Макет мікрогідроелектростанції на річці Дністр

wz.lviv.ua

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"Це буде полімерна гребля автоматичної дії, для якої не потрібне водосховище і яка завдяки датчикам спускатиметься, як тільки рівень води підніматиметься, і навпаки. Станція мобільна: її можна демонтувати, і встановити на іншому місці, до того ж виготовлена з полімеру, який не розчиняється у воді, не випаровується, і не руйнується під дією сонячного проміння", – зазначив співвласник компанії "Вотерструм" Андрій Авдеєнко.

Для станції потрібно всього 8 кубометрів води на секунду, тоді як на обраній ділянці Дністра проходить приблизно 40 кубометрів на секунду, зазначають у компанії

"Навіть у найпосушливіше літо нам має вистачити води і на роботу турбіни, і на рибоходи. Ми виступаємо за будівництво мікро-ГЕС на великих річках - для роботи такої станції потрібно не більше 30% води, що проходить по річці, і нема потреби наповнювати водосховище", - уточнює бізнесмен.

За словами інвестора, гребля підніме рівень води на 2,5 метри, але при цьому річка не виходитиме з берегів і не затоплюватиме прилеглі території.

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"Дністер - паводкова річка: під час сильних дощів чи танення снігу рівень води різко піднімається. У багатоводний період влив ГЕС буде помітний на ділянці 100−300 метрів, а у маловодний – 7 км, що піде на користь рибі: вода прогріватиметься менше і буде більше насичена киснем", – стверджує Авдєєнко.

Також на станції планують встановити механічне та ультразвукове захисне обладнання, аби запобігти травмуванню риб.

"Ми зобов'язалися профінансувати польові іхтіологічні дослідження, які дозволять дізнатись, які види риб водяться у Верхньому Дністрі і як краще для них проектувати рибоходи. До того ж спеціальні решітки дозволять вловлювати сміття: після греблі вода буде вже очищена від механічного сміття - одна ГЕС в Україні вловлює близько 20 т сміття на рік, плюс турбіна насичує воду киснем", - заявляє Авдєєнко.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що під Харковом побудували безвідхідну біостанцію, яка працює на лушпинні від сонячника.

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Тема
енергетична незалежність
Місце
Україна Львів
Тег
Альтернативна енергетика
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70rus xxx
70rus xxx
Круто.200 кВт,это на одну колхозную ферму не хватит.
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70rus xxx
70rus xxx
Да,обратил внимание-"не требуется водохранилища".Тем не менее,на фото оно присутствует.Как раз на 200 кВт хватит
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