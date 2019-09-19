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19 сентября • обновлено в 13:30
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/ Зеленая энергия и новости экологии

Мобильная и экологичная: под Львовом построят уникальную микро ГЭС

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Компания "Вотерструм" планирует построить на реке Днестр возле села Липицы во Львовской области микрогидроелектростанцию мощностью 200 кВт.

Об этом сообщает издание " Высокий замок ", которое уточняет, что концепция проекта была принята с учетом пожеланий эко-активистов.

Макет микрогидроелектростанции на реке Днестр

Макет микрогидроелектростанции на реке Днестр

wz.lviv.ua

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"Это будет полимерная плотина автоматического действия, для которой не требуется водохранилище и которая благодаря датчикам будет спускаться, как только уровень воды будет подниматься, и наоборот. Станция мобильная: ее можно демонтировать и установить на другом месте, к тому же изготовлена из полимера, который не растворяется в воде, не испаряется и не разрушается под действием солнечных лучей ", – отметил совладелец компании" Вотерструм "Андрей Авдеенко.

Для станции нужно всего 8 кубометров воды в секунду, тогда как на выбранном участке Днестра проходит примерно 40 кубометров в секунду, отмечают в компании

"Даже в засушливое лето нам должно хватить воды и на работу турбины, и на рыбоходы. Мы выступаем за строительство микро-ГЭС на больших реках - для работы такой станции нужно не более 30% воды, проходящей по реке, и нет необходимости наполнять водохранилище", - уточняет бизнесмен.

По словам инвестора, плотина поднимет уровень воды на 2,5 метра, но при этом река не будет выходить из берегов и затапливать близлежащие территории.

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"Днестр - паводковая река: во время сильных дождей или таяния снега уровень воды резко поднимается. В многоводный период влияние ГЭС будет заметно на участке 100-300 метров, а в маловодный – в радиусе 7 км, что пойдет на пользу рыбе: вода будет прогреваться меньше и будет больше насыщена кислородом ", – утверждает Авдеенко.

Также на станции планируют установить механическое и ультразвуковое защитное оборудование, чтобы предотвратить травмирование рыб.

"Мы обязались профинансировать полевые ихтиологические исследования, которые позволят узнать, какие виды рыб водятся в Верхнем Днестре и как лучше для них проектировать рыбоходы. К тому же специальные решетки позволят улавливать мусор: после плотины вода будет уже очищена от механического мусора - одна ГЭС в Украине улавливает около 20 т мусора в год, плюс турбина насыщает воду кислородом ", - заявляет Авдеенко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, чтоо под Харьковом построили безотходную биостанцию, которая работает на шелухе от подсолнечника.

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Тема
энергетическая независимость
Место
Украина Львов
Тег
альтернативная энергетика
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70rus xxx
70rus xxx
Круто.200 кВт,это на одну колхозную ферму не хватит.
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70rus xxx
70rus xxx
Да,обратил внимание-"не требуется водохранилища".Тем не менее,на фото оно присутствует.Как раз на 200 кВт хватит
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