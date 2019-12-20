Врятувати "зелену" енергетику України від перебоїв: названо рішення

Системи накопичення і зберігання електрики можуть вирішити проблему нестабільної роботи відновлюваної енергетики України.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів глава департаменту "зеленої" енергетики Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко. За його словами, нестабільність генерації вже ставала причиною обмеження роботи вітроелектростанцій в країні.

Однією з головних проблем зеленої енергетики є її нестабільність. Наприклад, генерація сонячних і вітряних електростанцій залежить від часу доби і погодних умов. Іноді станції можуть видавати недостатню кількість енергії під час пікових годин, або навпаки, створювати навантаження в мережі, коли споживання знижено.

Для запобігання таким ситуаціям використовується система балансування "зеленої" генерації. Зазвичай для цих цілей використовують атомну або теплову енергетику, проте в разі, коли необхідно екологічне рішення, оператори використовують системи зберігання енергії. З їх допомогою можна накопичувати надлишки електроенергії і повертати її в мережу в разі потреби.

"Існує ряд технологій, для накопичення електроенергії. Це може бути потужна батарея або водневі технології. У другому випадку з електричної енергії виробляється водень, який можна зберегти, а потім при необхідності знову генерувати з нього електрику", – повідомив Шафаренко.

У кожної з технологій є свої переваги. Наприклад, водень можна також використовувати для виробництва теплової енергії під час електролізу або закачувати в газотранспортну систему, додавати його в природний газ. При цьому акумуляторні батареї поширені завдяки простоті установки і підключення.

"Останнім часом технології зберігання енергії істотно подешевшали, і зараз вони доступні всім країнам. До кінця 2019 року один кВт/год ємності акумуляторної батареї буде коштувати в середньому $156, це на 87% відсотків менше, ніж у 2010 році. Це говорить про доступність , а також можливість масового впровадження цих технологій", – зазначив Шафаренко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Neoen повідомила про плани збільшити на 50% найбільше в світі сховище електроенергії Hornsdale, створене в Південній Австралії при співробітництві з Tesla.

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