У пустелі Австралії створять найбільшу батарею Tesla у світі

Компанія Neoen повідомила про плани збільшити на 50% найбільше в світі сховище електроенергії Powerpack, створене в Південній Австралії при співробітництві з Tesla.

Про це повідомляє Electrek. Гігантський акумулятор потужністю 100 МВт і ємністю 129 МВт⋅ч після створення був підключений до вітрогенераторів Neoen, розташованих в околицях Джеймстауну.

electrek.co

Після запуску Tesla Powerpack принесла своїм власникам близько $800 тис. протягом декількох днів, повідомляли у компанії. Крім того, згодом стало відомо, що завдяки батареї оператор Neoen зміг доставити електроенергію за 1000 кілометрів для вугільного промислового об'єкта у штаті Вікторія і запобігти відключенню електроенергії у сусідньому штаті.

Сховище енергії Tesla Powerpack electrek.co

У компанії відзначали, що гігантський акумулятор після побудови заощадив споживачам понад $50 млн при ціні в $66 млн. Тепер Neoen оголосила про плани збільшити потужність та ємність сховища енергії на 50 МВт і 64,5 МВт⋅ч відповідно.

Сховище енергії Tesla Powerpack electrek.co

Очікується що розширення "дозволить Південній Австралії продовжити нарощування "зеленої" генерації і виконати план по 100% переходу на відновлювану енергетику до 2030 року". Орієнтовно, розширення буде завершено у першій половині 2020 року.

Сховище енергії Tesla Powerpack electrek.co

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава компанії Tesla Ілон Маск заявив, що планує побудувати новий завод компанії в околицях Берліна в Німеччині.

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