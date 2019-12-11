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11 декабря • обновлено в 12:27
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Зрада откладывается: что не так с показом сериала ''Слуга народа'' на российском ТВ-канале ТНТ

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Та скорость и неподготовленность к показу телесериала от "Студии "Квартал 95"" на российском телеканале ТНТ может указывать не только на неожиданно принято решение, но и об определенных политических планах Кремля.

Анонсирование показа сериала "Слуга народа" на ТВ-канале, который принадлежит "Газпром-Медиа", состоялось поздно ночью, а в видео-анонсе использованы в основном фрагменты из первой серии. Очевидно, что времени на просмотр не было, или же он не был нужен, потому что главным "месседжем" ролика является то, что образ, который на экране представляет Василий Голобородько, очень сильно отличается от того, каким президентом самом деле есть Владимир Зеленский. Все это очень сильно похоже на, с одной стороны, предостережение россиян, чрезмерно увлекающихся украинским выбором, а с другой стороны, возможность осадить восторг украинцев от удачного, по их мнению, дебюта Зеленского в "нормандском формате" и подсунуть им "измену" в виде "липецкой фабрики 2.0" .

Пробуем разобраться, как обстоят дела в реальности.

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