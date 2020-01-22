Живая цепь ко Дню Соборности в Киеве

В Киеве на мосту Патона утром 22 января, в День Соборности Украины, активисты образовали "живую цепь", которая символизирует единство нашей страны.

Акция стартовала в 7:30, передает "Информатор". Люди облачились во флаги Украины и разделились на две колонны, которые движутся навстречу друг другу — с левого и правого берега.

Все это сопровождается пением гимна Украины.

По словам организаторов, мероприятие посвящено 101-летней годовщине подписания Акта объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину. В нем принимают участие как подростки, так и люди пенсионного возраста.

После создания "живой цепи" участники акции спустятся под мост Патона. Там они растянут 30-метровый флаг Украины. Одна колонна будет нести синюю его часть, а другая – желтую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 января в Украине отмечается День Соборности. Праздник приурочен к Акту объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в 1919 году.

В 2020 году исполняется 101 год со дня, когда Украина объединилась после нескольких веков существования раздельно.

На государственном уровне День Соборности начал отмечаться только в конце 90-х.

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