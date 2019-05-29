Зеленский хочет освобождения пленных бойцов: Obozrevatel News

Зеленский хочет освобождения пленных бойцов

Принять оперативные действия для освобождения восьми пленных бойцов 53 бригады, которых захватили боевики на Донбассе обещает Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Служебное расследование этого инцидента факта государственной измены не выявило - сообщили в Администрации Президента. Относительно командования батальона будут применены дисциплинарные меры. Также установлено, что личный состав пограничного наряда нарушил правила контроля за перемещением. Владимир Зеленский подчеркнул, что сделает все необходимое для возвращения пленных бойцов.

Акция под Администрацией президента

Сегодня в Киеве под здание Администрации президента пришли представители различных добровольческих батальонов, которые воевали на Донбассе. В частности "Айдаровцы" и экс бойцы "Азова". Присоединились к акции и волонтеры. Митингующие хотели встретиться с президентом Владимиром Зеленским и требовали предоставить украинское гражданство иностранцам-участникам АТО. Среди претендентов - гражданин Афганистана, России и Беларуси. К участникам акции вышли представители Администрации президента. Они выслушали пожелания и пообещали донести информацию до главы государства.

Исчезновение серверов из Администрации президента

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией с ситуационной комнаты Администрации президента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

28 мая, в СМИ появилось видеообращение секретаря СНБО Александра Данилюка о том, что с ситуационной комнаты Администрации президента, неизвестные вынесли серверы, содержащие секретную информацию.

В ответ бывший пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко - Святослав Цеголко заявил, что всю технику бывший глава государства арендовал на личные средства. А после завершения его каденции мониторы и серверы вернули арендодателю. А секретной информации на серверах нет. Отреагировал на видео и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, то, что показал на видео Данилюк, не имеет никакого отношения к СНБО.

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