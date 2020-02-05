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7 февраля • обновлено в 08:39
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Заявления Помпео об оккупированном Крыме: комментарий дипломата

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Украинский дипломат Владимир Огрызко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления Майка Помпео относительно украинского Крыма.

"Здесь надо больше говорить не о заявлениях Помпео, а о наших журналистах, которые иногда выдают желаемое за действительное и раздувают "зраду". У меня есть несколько иная информация по этому вопросу. Поэтому я бы советовал нам не искать в темной комнате черную кошку в пятом углу, потому что ее там точно нет. Мы должны исходить из официальных заявлений, а не слушать пересказы людей, которые непосредственно не приобщены к процессу, и не разбираются в проблематике", - заявил Огрызко.

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Владимир Огрызко
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