Заявления Помпео об оккупированном Крыме: комментарий дипломата

Украинский дипломат Владимир Огрызко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления Майка Помпео относительно украинского Крыма.

"Здесь надо больше говорить не о заявлениях Помпео, а о наших журналистах, которые иногда выдают желаемое за действительное и раздувают "зраду". У меня есть несколько иная информация по этому вопросу. Поэтому я бы советовал нам не искать в темной комнате черную кошку в пятом углу, потому что ее там точно нет. Мы должны исходить из официальных заявлений, а не слушать пересказы людей, которые непосредственно не приобщены к процессу, и не разбираются в проблематике", - заявил Огрызко.

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