Заминировали дом родителей Зеленского

Заминировали дом родителей Зеленского48 Читать материал на украинском
Дом в Кривом Роге Днепропетровской области, где проживают родители Владимира Зеленского, 22 августа проверяли на наличие взрывчатки.
Проверку проводили после того, как одно из ведомств Киева получило сообщение о минировании большого количества зданий в столице и дома, где живут родители действующего президента Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.
Стало известно, что в многоэтажке не обнаружили взрывоопасных предметов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что 15 мая в Кривом Роге сообщили о минировании сразу 15 объектов по всему городу. В числе них дом, в котором проживают родители Владимира Зеленского.
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