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20 апреля • обновлено в 22:46
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Южная Корея ослабляет карантин: в чем секрет победы над Covid-19

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Южная Корея оказалась подготовленной к пандемии гораздо лучше других стран за счет культуры ношения масок, сформированной в стране.

"Есть такая культура, часто люди носят маски. Обычно это связано со смогом или если человек немного болеет, он надевает маску", - рассказала в эфире ObozTV жительница Сеула (Южная Корея) Мария Захарченко.

На сегодняшний день карантин в стране ослаблен, но продлен до 5 мая. Всех жителей обязывают носить медицинские маски и держать дистанцию не менее 2 метров.

Корея была подготовлена к эпидемии. Раньше здесь был MERS, поэтому медицина и система была уже предварительно подготовлена к таким вызовам. В начале эпидемии очень многие носили маски. Система страхования помогает покрывать расходы на лечение. Большинство граждан Кореи имеют страховку, возможно, поэтому они чаще обращались к врачам.

В стране было организовано масштабное тестирование. Оно проводится не в больницах, а на улицах, в отдельных палатках.

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Итоги Коронавирус Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
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Южная Корея Сеул
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