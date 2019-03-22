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Яйця в різні кошики, або радник-порадник | Альо, гараж! REBOOT #227

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В таборі нав'язливих радників, що все знають - поповнення. Днями до них доєднався колишній російський, а з 2015-го року, щирій український патріот, почесний громадянин Харкова, людина чиї фірми фігурують у міжнародному скандалі пов’язаному з відмиванням коштів у Панамських офшорах – Павло Фукс.

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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