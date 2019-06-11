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"Я не видел ни одного контракта", - Александр Шовковский в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Легендарный голкипер, по биографии которого можно изучить историю футбольного клуба "Динамо Киев" за четверть века, первый вратарь в истории футбола, который не пропустил ни одного гола в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира, абсолютный рекордсмен по количеству сыгранных матчей за один клуб – Александр Шовковский расскажет Анне Буткевич в блиц-шоу "Без грима" о том, как часто его сейчас называют СаШо, какой пропущенный гол снится ему в ночных кошмарах, какой алкогольный напиток предпочитает, с кем из "золотого состава" Киевского "Динамо" он дружит и какой ЗОЖ-секрет помогает оставаться в форме.

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Автор
Анна БуткевичАнна Буткевич
Тема
Без грима
Персона
Александр Шовковский
Теги
БК Динамо КиевЗбірна України з футболу
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