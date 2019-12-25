Погода в Украине ухудшится: прогноз на 26 декабря от ObozTV

До конца недели температура в Украине будет постепенно снижаться до минуса. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 26 декабря.

На западе преимущественно пасмурная и дождливая погода. Днем на термометрах +4 градуса, ночью +1.

Север – облачно, местами пройдут кратковременные ливни. Дневной максимум +5 градусов, ночной минимум +1.

На востоке небо затянет облаками, в отдельных областях – кратковременный дождь. Днем стрелка термометра поднимется до +8, ночью опустится до +3 градусов.

Югу и Крыму обещают пасмурный дождливый день. Температура воздуха на протяжении дня +6, ночью +2 градуса.

В центральных регионах облачно, также прогнозируют осадки. Температура воздуха днем + +6 градусов, ночью +1.

В Киеве пасмурно, ожидается небольшой ливень. Дневной максимум +4 градуса, ночной минимум также +4.

Как писал OBOZREVATEL, до 31 декабря синоптики прогнозируют в Украине похолодание, но уже с 1 января может снова начаться потепление.

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