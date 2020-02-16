Где в Украине потеплеет до +10: прогноз погоды на 17 февраля от ObozTV

В начале новой недели в Украине начнется потепление. На западе воздух прогреется до +10 градусов, местами пройдут дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 17 февраля.

В западных областях облачно. В Ужгороде, Ровно и Тернополе прогнозируют дождь. Температура воздуха днем поднимется до +10, ночью местами упадет до 0 градусов.

На севере также ожидается облачная погода, в Житомире – легкий ливень. Дневной максимум до +5, ночью местами до нуля.

На востоке Украины без осадков, преимущественно облачно. Температура воздуха днем от 0 до +6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1.

На юге также без осадков, местами пасмурно. Температура воздуха днем от +5 до +9, ночью +1 градус.

В центральных областях переменная облачность. Температура воздуха днем от +3 до +6 градусов, ночью от 0 до +4.

Киеву синоптики обещают облачную погоду без осадков. Дневной максимум +5, ночью от +1 до +3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна-2020 в Украине может начаться с аномально высокой температуры и стать самой теплой для Киева согласно наблюдениям метеорологов за последние 130 лет.

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